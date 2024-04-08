Gazetecilere baskı ve sansür seçimde de sürdü

HABER MERKEZİ

Türkiye’de 31 Mart yerel seçim sürecine iktidar partilerinin adaylarının ve kamu kurumlarının gazetecilere ve haberlere yönelik sansür girişimleri damga vurdu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı. Gazetecilere sansür, engelleme, şiddet ve hapis cezasının bu seçim döneminde de sürdüğünü ifade eden Utku Çakıröz TRT’nin seçim günü dahi yasak dinlemediğini söyledi.

1 Ocak’ta başlayan seçim kampanyası boyunca kamu yayıncısı olarak uyması gereken tarafsızlık ilkesini çiğneyen TRT seçim günü de yasakları çiğneyerek AKP’li adayların reklam filmlerini yayınladığını ifade eden Çakırözer, "AKP’nin basına yönelik yasakçı, sansürcü, baskıcı anlayışı bu seçim döneminde de değişmedi.

CEZA YAĞDI

Gazetecilerin haber yapmasını engelleyen, hakkındaki usulsüzlük, görevi suistimal, rüşvet iddialarını konu alan haberleri erişime engelleyen AKP’li yöneticiler, belediye başkan adayları basın özgürlüğüne kara bir leke daha bıraktı. Ama millet sandıkta sadece yerel yöneticilerini seçmedi, bu sansürcü baskıcı iktidara da dersini verdi. Basın özgürlüğü ve demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu’na yansıyan basın özgürlüğü ihlalleri şöyle:

• Gazeteciler mart ayı boyunca 42 kez hakim karşısına çıkarak haber ve paylaşımlarını savunmak zorunda kaldı.

• BirGün Yazı İşleri Müdürü Uğur Koç ve gazeteci Levent Gültekin’e ‘‘Cumhurbaşkanına hakaret’’ gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

• Gazeteci Dilan Esen, haberine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şikâyeti üzerine 7 bin 80 TL adli para cezasına mahkum edildi.

• BirGün muhabiri İsmail Arı’ya AKP’li bakan ve ile eski Adalet Bakanı AKP’li Abdülhamit Gül’ün şikâyetiyle açılan beş soruşturmanın ardından Kızılay yönetiminin Menzil Cemaati ile ilişkisine ilişkin haberleri nedeniyle bir soruşturma daha açıldı.

• Yine BirGün’den editör Kayhan Ayhan hakkında Bursa’da güvenlik güçlerinin köylülere yönelik şiddet iddialarını haberleştirdiği için soruşturma başlatıldı.

• Kanunen bir engel olmamasına rağmen bazı seçim bölgelerinde oy sayım sırasında görüntü çeken gazeteciler, polis tarafından sandıkların bulunduğu alanlardan çıkarıldı.

• Cumhur İttifakı’nın Eskişehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu seçim günü kendisinden görüntü almak isteyen gazetecilere sansür uyguladı. Hatipoğlu ‘Siz CHP’nin yayın organısınız’ diyerek bazı gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi.

• Gazeteci Mahmut Bozarslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Mart’ta Diyarbakır’da düzenlediği miting için akreditasyon alamadı.

• 1 Ocak’ta başlayan seçim kampanyalarında sadece AKP’nin adaylarına yer veren, CHP adaylarını ise yayınlarında yer vermediği için eleştirilen TRT Haber seçim günü de yasakları çiğneyerek taraflı yayıncılık tavrını sürdürdü. TRT Haber, 31 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP’nin İstanbul, İzmir ve Kepez Belediye başkan adaylarının yer aldığı reklam filmlerini gün boyunca ekranlara yansıttı.

• Mart ayında gazetecilerin birçok toplumsal olayı izlemesi engellendi, İstanbul’da Newroz etkinliklerini takip eden gazeteciler darbedildi. AFP muhabiri Eylül Deniz Yaşar darbedilerek gözaltına alındı. Bianet’ten Tuğçe Yılmaz, Ali Dinç ve Aren Yıldırım polisler tarafından engellendi.

• BirGün yazarı Attila Aşut, gazeteciler Güray Öz ve Erdem Gül ile şair Abdülkadir Paksoy ile yaptığı telefon görüşmeleri sebebiyle sorgulanıp gözaltına alındı.

• Batman Devlet Hastanesi’nde tedavi gören babasının refakatçiliğini yapan gazeteci Bilal Güldem’e AKP gençlik kolları üyeleri hastanede saldırı girişiminde bulundu.