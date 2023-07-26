Gazetecilere kelepçe

Gazetecilere yönelik ev baskınları ve gözaltılar son bulmuyor. 5 gazeteci sosyal medyadaki haber paylaşımları gerekçesiyle evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen gazetecilerden biri tutuklandı. Meslek örgütleri “Meslektaşlarımızı serbest bırakın” dedi.

Haber Merkezi

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Delal Akyüz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah İzmir’de evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Akyüz, Çankaya’da bulunan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. MA muhabiri Fırat Can Arslan ve T24 editörü Sibel Yükler de yine aynı saatlerde Ankara’daki evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alınıp Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SUÇ HABER PAYLAŞMAK!

Bianet editörü Evrim Kepenek’in İstanbul’daki evine de öğle saatlerinde polis baskın düzenledi. Bianet’in haberine göre Beyoğlu Güvenlik Şube polisleri, evde arama yapmak istedi. Kepenek’in ve yanında bulunan arkadaşlarının itirazı üzerine arama yapmak için muhtar çağrıldı. İtiraza rağmen avukatın gelmesini beklemeyen polisler, muhtarın gelmesiyle birlikte kameralar eşliğinde evde arama yaptı. Aramada Kepenek’in ve kardeşinin tüm dijital materyallerine el konuldu. Bir saat süren aramanın ardından Kepenek, plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Gazeteci Evrim Deniz de Diyarbakır’da ifade için çağrıldığı Huzur Polis Merkezi Amirliği’nde gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak aynı şekilde savcı ve hakimin tayin haberini paylaşması gösterildi. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülmesinin ardından "kamu görevlisini hedef göstermek" iddiasıyla ifade vereceği öğrenildi. Türkiye Gazeteciler Sendikası avukatlarından Ülkü Şahin, gazetecilerin bir haberi retweet etmekten dolayı gözaltına alındıklarını belirterek, "Ortadan kaldırılacak bir delil yokken, gazetecilik için kullandıkları dijital materyallere el konuldu. Suçlama konusu tweet ise gazetecilikte fikri takibin örneklerinden birisi. Diyarbakır’da 16 gazetecinin yargılamasının takibidir. İddianameyi yazan savcı ile yargılamayı yapan mahkeme heyetindeki eşinin görev yerinin değişikliği yargılama açısından oldukça önemli. 11 Temmuz’daki duruşmada hakimin reddi taleplerimiz gerekçesiz reddedilmişti. Böylesi bir davanın hakim ve savcısının görev yerinin değiştirilmesinin dünyanın her yerinde haber değeri vardır. Bu kişiler yargısal görev icra eden kişiler. Terörle mücadelede görev yapan kamu görevlisi değiller. Kaldı ki paylaşımda hiçbir kişisel yorum da söz konusu değil tamamen haber verme hakkı sınırları içerisinde. Kısacası değil gazetecinin gözaltına alınması bu nedenle ifadeye dahi çağırılmamaları gerekirdi. Şikayet dilekçesini alan savcılık derhal takipsizlikle sonuçlandırılmalıydı. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu operasyon kişisel keyfiliğin ve yargı makamlarının hukuk tanımazlığının en açık örneği" ifadelerini kullandı.

Evrim Kepenek’e plastik kelepçe takıldı.

BİR TUTUKLAMA

Mahkemeye sevk edilen gazetecilerden Fırat Can Arslan tutuklandı.

MESLEK ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

TGS Başkanı Gökhan Durmuş: Bir iddia ile gazetecilerin gözaltına alınması basın özgürlüğünün ihlalidir. Bu uygulamalar bir önce son bulsun.

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren: Gazetecilere yönelik gözaltı ve baskılar tahammül edilemez bir boyuta ulaştı. Tutuklu bütün meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG): Böylesi bir gerekçeyle gazetecilerin gözaltına alınmış olması durumun vahametini ortaya koyar niteliktedir.