Gazetecilere operasyon

Haber Merkezi

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında aralarında gazeteciler Nurcan Yalçın ve Derya Us’un da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında Mali Müşavirler Odası Üyesi Songül İpek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) PM Üyesi Sema Koç, Zuhal Ayaz, Fatma Opçin ve Muhammet Özer’in olduğu öğrenildi. 2021 tarihli soruşturma kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilere, “cezaevine para göndermek” iddiasının yöneltildiği belirtildi.