Gazetecilerin davaları görülmeye devam edecek: Evrensel’in davası bugün

Adli yıl başlarken, Evrensel gazetesinin İmtiyaz Sahibi Kürşat Yılmaz ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı’nın da aralarında olduğu pek çok gazeteci adliye koridorlarında olacak.

Gazetecilere yönelik ceza ve baskı gün geçtikçe artmaya devam ederken, adli yılın başlamasıyla beraber gazetecilerin, mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanmalarına da devam ediliyor.

Bu hafta Evrensel Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kürşat Yılmaz ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı’nın da aralarında olduğu pek çok gazetecinin davası görülecek.

Evrensel İmtiyaz Sahibi Kürşat Yılmaz ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Görkem Kınacı’nın, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine, “iftira” ve “hakaret” iddialarıyla yargılandıkları dava, bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, saat 13.30’da görülecek.

İddianamede Evrensel'in 29 Ağustos 2022 tarihli "Borsadaki rüşvet ağı Saray’a kadar uzandı" başlıklı haber ile 31 Ağustos 2022 tarihli “Saray’a dayanan Peker ifşaları ‘cesur savcı’ ile temizlenemez” başlıklı haberler delil olarak gösteriliyor. Bu haberlere Serhat Albayrak’ın şikayeti üzerine erişim engellenmişti.

MLSA’nın haberine göre; bugün ayrıca Gazeteci Sonya Bayık’ın, 2019 yılında, Hasankeyf’te haber takibini yaptığı basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” iddiasıyla yargılandığı dava, Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

SUÇ: DENİZ POYRAZ DAVASI HESABINI RETWEETLEMEK



Çarşamba günü ise Deniz Poyraz davası hesabından yapılan bir paylaşımı retweet’lediği için Gazeteci Rabia Çetin hakkında açılan dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 09.00’da görülecek. Çetin’e, “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ile “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamaları yöneltiliyor.

GÖK’ÜN DAVASI PERŞEMBE



Diyarbakır merkezli bir operasyonda, 25 Nisan’da gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) Editörü Abdurrahman Gök’ün davası ise perşembe günü saat 11.30’da Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde.

“Örgüt üyeliği” iddiasıyla hazırlanan iddianamede, Gök’ün Mezopotamya Ajansında yayımlanan haberleri ve kitap tanıtımları, kütüphanesindeki kitaplar, sigortasının MA tarafından yatırıldığına dair SGK kayıtları, gazetecilerle telefon görüşmeleri, haber içerikli sosyal medya paylaşımları “suç delili” olarak gösteriliyor.

Perşembe günü ayrıca Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Mehmet Şah Oruç; Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmenleri Hüseyin Aykol, Zana Bilir Kaya, Gazetenin Eski Sorumlu Müdürü İnan Kızılkaya ve Siyasetçi Hatip Dicle; Yeniçağ gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar farklı sebeplerle hakim karşısına çıkacak.

DAVA, "ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ"NE ERTELENDİ



Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Terörle Mücadele Kanunu kapsamında “Halkı askerlikten soğutmak” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla hakkında dava açılan Gazeteci-Yazar Ercan Aktaş’ın yargılanmasına Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Fransa’da yaşayan Ercan Aktaş’ın yurt dışında ifadesinin alınması için yazılan yazının beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 10 Ocak 2024 tarihine erteledi.