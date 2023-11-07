Gazeteciliği bıraktığını açıklayan Barış Yarkadaş'a Özel'den telefon: "Yeni bir değerlendirme yapacağım"

'Özgür Özel seçimi kazanırsa mesleği bırakırım' diyen Gazeteci Barış Yarkadaş, Özel'in seçilmesinin ardından "Aktif gazeteciliği bırakıyorum" açıklamasında bulundu. Kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini aradığını söyleyen Yarkadaş, "Özel'e biraz dinlenip yeni bir değerlendirme yapacağımı söyledim" dedi.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın geçen eylül ayında TV100'de katıldığı canlı yayında kullandığı "Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım" demişti.

Özgür Özel'in kurultayda CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından Yarkadaş, TV100'de bu konuda bir açıklama yaparak "Aktif gazeteciliği bırakıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesleği bıraktığını açıklayan gazeteci Barış Yarkadaş'la ilgili açıklama yaptı. Özel, "Barış Yarkadaş'ın kararını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum, bu konuda yarın kendisini arayacağım." dedi.

BARIŞ YARKADAŞ: YENİ BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIM

Bugün ise Barış Yarkadaş, Özgür Özel ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş, "Özel’e “Dün gece TV100‘deki yayında da ifade ettiğim üzere tavrınız beni onore etti. Biraz dinlenip yeni bir değerlendirme yapacağımı” dedi.

Az önce CHP Genel Başlanı Sn. @eczozgurozel aradı ve dün gece attığı twiite istinaden ayrıntılı bir şekilde konuştuk. @tv100 ‘de yayınlanan Kübra Par’ın programında “Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım” söylemim üzerine dün gece aldığım kararı doğru bulmadığını bir kez daha… https://t.co/CNsorcSNrI — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 7, 2023

Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle:

"Az önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel aradı ve dün gece attığı tweete istinaden ayrıntılı bir şekilde konuştuk. TV100‘de yayınlanan Kübra Par’ın programında “Özgür Özel kazanırsa mesleği bırakırım” söylemim üzerine dün gece aldığım kararı doğru bulmadığını bir kez daha belirten Özel, “Biz kardeşiz… Mesleğini böyle bir söylem sonrası bırakman hepimizi üzer” dedi. Dün gece twitte ifade ettiği düşüncelerini dile getirdi.

Özel, kurultay sürecinde yaşananların kurultay salonunda ve geride kaldığını da belirtti. Bunun üzerine Özel’e “Dün gece TV100‘deki yayında da ifade ettiğim üzere tavrınız beni onore etti. Biraz dinlenip yeni bir değerlendirme yapacağımı” belirttim.

Özel’e “Dün gece de söyledim. Siz artık bizim genel başkanımızsınız. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. CHP’nin başarılı olması için üzerime düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumu” ifade ettim. Özel’le önümüzdeki günlerde Ankara’da buluşmak üzere de sözleştik. Bu vesileyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve yeni seçilen PM - YDK üyelerini kutluyor, başarılar diliyorum. Bu arada dün geceki yayın sonrası arayan soran mesaj yazan ve “Mesleği sakın bırakma” diyen yüzlerce dostumuza da duydukları güven için teşekkür ediyor, kendilerinden kısa bir süre rica ediyorum."