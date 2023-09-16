Gazetecilik suç değil hakikati yazmaya devam

HABER MERKEZİ

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla yargılanan ve önceki gün yapılan ilk duruşmada tahliye edilmeyen MA Editörü Abdurrahman Gök, avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi. Gün, “Nerede olursam olayım hakikati savunmaya, ilkelerim doğrultusunda gazetecilik yapmaya devam edeceğim” dedi.

Diyarbakır'da 25 Nisan’da yapılan ev baskınında gözaltına alınarak tutuklanan gazeteci Abdurrahman Gök, yaklaşık 5 aydır cezaevinde tutuluyor. Gök, dün yapılan duruşmanın ardından götürüldüğü Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden avukatı aracılığı kendisiyle dayanışma gösterenlere teşekkür mesajı gönderdi. Nerede olursa olsun gazetecilik yapmaya devam edeceğini dile getiren Gök, “Tutukluluk halinin devamına karar verileceğinden emindim. O yüzden böyle bir karar verilmiş olmasına şaşırmadım ve üzülmedim. Hukuksuzluk bir süre daha devam edecek ancak duruşma salonundaki dayanışmayı görünce gazetecilik adına mutlu olduğumu söyleyebilirim. Salonun dayanışması, değerli dostların salonda hazır bulunması doğru gazetecilik yaptığım duygusunu pekiştirdi” ifadelerini kullandı.

Gazeteciler Mehmet Şah Oruç ve Abdurrahman Gök’ün tahliye edilmemelerinin politik olduğunu belirten DFG Eşbaşkanı Serdar Altan ise yaptıkları haberler nedeniyle gazetecilerden intikam alındığını söyledi.