Gazi'de suç örgütleri çatıştı: 1 ölü, 7 gözaltı

İktidarın çetelere yol vermesiyle artan asayiş sorunu, her geçen gün yeni bir olayla kendini gösteriyor. Bu kez de Gazi Mahallesi'nde suç örgütleri çatıştı, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Güncel 20.08.2023 13:40 Giriş: 20.08.2023 13:40

Güncelleme: 20.08.2023 13:44 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA