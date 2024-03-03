Gazi Mahallesi'nde suç örgütü liderinin dayısının 'hayır yemeği'ne silahlı saldırı
Sultangazi'de motosikletle gelen iki kişi, suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının ‘hayır yemeği’ne silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda kimse yara almazken, ateş açan iki kişi yakalandı.
Suç örgütü liderinin dayısının ‘hayır yemeği’ne silahlı saldırı yapıldı.
Gazi Mahallesi 1413 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında motosikletli 2 kişi, sokağa gelerek “hayır yemeği” verildiği sırada ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan çevredekiler, ateş eden saldırganlara müdahale etti. Saldırıda yemeğe katılanlardan yaralanan olmazken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis, saldırganlardan birini gözaltına alırken, sokakta kovaladığı diğer şüpheliye ateş açtı. Şüpheli ayağından vurularak yaralı şekilde yakalandı.
Olay yeri inceleme ekipleri yerdeki boş kovanları ve motosikleti inceledikten sonra muhafaza altına aldı. Silahlı saldırının suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği verildiği sırada gerçekleştiği öğrenildi.