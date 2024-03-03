Gazi Mahallesi'nde suç örgütü liderinin dayısının 'hayır yemeği'ne silahlı saldırı

Sultangazi'de motosikletle gelen iki kişi, suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının ‘hayır yemeği’ne silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda kimse yara almazken, ateş açan iki kişi yakalandı.

Güncel 03.03.2024 10:10 Giriş: 03.03.2024 10:10

Güncelleme: 03.03.2024 10:12 Kaynak: DHA

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