Gazi Mahallesi’nde ÖHD üyesi avukata silahlı saldırı

ÖHD üyesi avukat Erdal Çelik, İstanbul Sultangazi'de silahlı saldırıya uğradı. Mesleği sebebiyle saldırıya uğradığını belirten Çelik, saldırıda herhangi bir yara almadı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Gazi Mahallesi’nde Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Üyesi Avukat Erdal Çelik evinden çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çelik silahlı saldırıda herhangi bir yara almazken kurşunlar arabasına isabet etti.

Sabah saat 08.10’da silahlı iki kişinin saldırısına uğrayan Çelik, karakola giderek ifade vererek şikayette bulundu.

Saldırı hakkında Evrensel gazetesine konuşan Çelik, “Motosiklet kasklı ve kar maskeli iki kişinin, alışveriş için bakkala gittiğim sırada beni takip ettiklerini fark ettim. Ardından evime gittim. Daha sonrasında da dışarı çıktım ve arabama bindim. Şüphelendiğim bu iki kişi tarafından 3 el ateş edildi” dedi.

"MESLEĞİMDEN DOLAYI BU SALDIRININ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Saldırının mesleğinden dolayı kendisine yapılmış bir tehdit olabileceğini ifade eden Çelik şunları söyledi:

“Kurşunlar arabama isabet etti ama bana da gelebilirdi. Çünkü zaten ben hedef alınmıştım. Herhangi bir kişi tarafından direkt tehdit edilmedim ama avukatım ve mesleğimden dolayı bu saldırının gerçekleştiğini tahmin ediyorum. İki davamdan dolayı bu saldırıların olabileceğini düşünüyorum. Davalardan biri boşanma davası. Diğer dava da bir kadının jiletli saldırıya uğraması. Zaten bu davadan da vazgeçilmesi için kadına ve ailesine baskı yapıldığını biliyorum.“