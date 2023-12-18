Gaziantep Adliyesinde rüşvet operasyonu: 1 tutuklama
Gaziantep Adliyesinde görevli katip A.Y. rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.Y. adliye binasının birinci katından atlayarak kaçmaya çalışırken, yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep Adliyesinde görevli katip A.Y. rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.Y. adliye binasının birinci katından atlayarak kaçmaya çalışırken, yakalanarak tutuklandı.
Gaziantep Adliyesi’nde görevli katip A.Y.’nin rüşvet aldığı yönünde ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca ekip görevlendirildi.
Katibin görev yaptığı mahkemeye giden ekip, A.Y.’yi rüşvet alırken suçüstü yakaladı. A.Y. savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildiği sırada, adliye binasının birinci katından atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı. A.Y. hastanede gördüğü tedavisinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine konuldu.