Gaziantep FK, Samsunspor deplasmanında galip

Trendyol Süper Lig’in 7. hafta açılış maçında Y. Samsunspor, sahasında Gaziantep FK’ya 2-1 yenildi.

Samsunspor, Süper Lig’in 7’nci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Gaziantep FK’ya galibiyeti getiren golleri Denis Dragus ve Marko Jevtovic attı. Samsunspor'un tek golü ise Ntcam'dan geldi. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve 1 puanla ligin son sırasında yer alan Kırmızı-beyazlılar, üst üste 5’inci mağlubiyetini aldı. Maç boyunca kaleci Okan başta olmak üzere futbolcuları ıslıklayan Samsunsporlu taraftarlar karşılaşma sonunda da takıma tepki gösterdi.

3’üncü dakikada Tait’in pasında araya giren Mustafa Eskihellaç, topu ceza sahasının arka köşesinde Denis Dragus ile buluşturdu. Dragus sağ ayak içiyle yaptığı plase vuruşla topu Samsunspor kalecisi Okan Kocuk’un solundan filelerle buluşturdu: 0-1.

10’uncu dakikada Moryke Fofana sol çaprazdan Gaziantep FK ceza alanı içine girdi. Rakibini çalımlayan Fofana istediği vuruşu yapamayınca şutu taca gitti.

17’nci dakikada Gaziantep FK ikinci golü buldu. İlk golün sahibi Denis Dragus bu defa golü başlatan isim oldu. Dragus’un pasına hafif bir dokunuşla yönünü değiştiren Furkan Soyalp topu Marko Jevtovic’in önüne bıraktı. Topa gelişine sert ve düzgün bir vuruş yapan Jevtovic topu filelerle buluşturdu: 0-2

29’uncu dakikada Samsunspor, Flavien Tait’e yapılan faul sonrası serbest vuruş kazandı. Moryke Fofana’nın plase vuruşu Gaziantep FK savunmasına çarparak kornere gitti.

30’uncu dakikada Samsunspor korner kullandı. Soldan yapılan ortaya iyi yükselen Rick Van Drongelen’in kafa şutu sağdan auta çıktı.

45’inci dakikadaDenis Dragus, ceza alanı içinde Lubomir Satka’nın darbesiyle yerde kaldı. Konuk ekibin teknik heyet ve futbolcuları penaltı beklerken, hakem oyunu devam ettirdi.

İlk yarı Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53’üncü dakikada Alexander Maxim, sağ çaprazdan girdiği Samsunspor ceza alanında şutunu çekti. Top, Rick Van Drongelen’e çarparak kornere çıktı.

61’inci Samsunspor’un sağdan geliştirdiği atakta Kingsley Schindler Gaziantep FK ceza alanına ortaladı. Landry Dimata’dan önce araya giren Mustafa Eskihellaç takımı adına kritik bir müdahalede bulunarat tehlikeyi önledi.

70’inci dakikada Samsunspor’un sağdan kullandığı kornerde Osman Çelik’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşu, Papy Djilobodji kafayla kornere gönderdi.

78’inci dakakada Samsunspor atağında ceza alanına ortalanan topa yükseleyen Carlo Holse kafayı vurdu, top sağ direğin dibinden auta çıktı.

90'ıncı dakikada Albian Ajeti'nin eline çarpan top sonrası hakem VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi.

90+2'nci dakikada topun başına geçen Dimata'nın şutunu kaleci kurtardı. Hakem kalecinin çizgiyi ihlal etmesi sonucu atışı tekrarladı.

90+3'ncü dakikada bu kez topun başına geçen Ntcham farkı 1'e indirdi: 1-2.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Gaziantep FK karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.