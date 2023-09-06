Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile prensipte anlaştı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı.
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı..
Kulüpten yapılan açıklamada, Sumudica ile prensipte anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Gazişehir, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sumudica, son olarak Suudi Arabistan takımı Al-Raed'i çalıştırıyordu.