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Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaştı.

Spor
  • 06.09.2023 15:27
  • Giriş: 06.09.2023 15:27
  • Güncelleme: 06.09.2023 15:31
Kaynak: AA
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Gaziantep FK, teknik direktör Sumudica ile prensipte anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşmaya vardı..

Kulüpten yapılan açıklamada, Sumudica ile prensipte anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Sumudica ve teknik heyeti, 7 Eylül Perşembe günü Gaziantep’e gelerek yönetim kurulumuzla son görüşmeleri gerçekleştirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Türkiye'de Kayserispor, Gazişehir, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sumudica, son olarak Suudi Arabistan takımı Al-Raed'i çalıştırıyordu. 

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