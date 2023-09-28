Gaziantep'te Ali Yavuz isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü
Gaziantep'in Kanalıcı Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde Ali Yavuz isimli erkek, henüz bilinmeyen nedenle boşanma aşamasında olduğu Medine Yavuz isimli kadını av tüfeği ile öldürdü. Ali Yavuz, Medine Yavuz'u öldürdükten gittiği cami avlusunda tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Gaziantep'te Ali Yavuz (38), evini bastığı boşanma aşamasındaki eşi Medine Yavuz’u (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, gece geç saatlerde Kanalıcı Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Ali Yavuz, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki Medine Yavuz’un evine gitti.
Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Yavuz, evdeki av tüfeğini alıp Medine Yavuz ve çocuklarına ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Medine Yavuz yaşamını yitirirken, çocukları İsa, Berfin ve Veysel Yavuz ile evde bulunan komşusu Zeynep Toz yaralandı.
Olayın ardından kaçan Ali Yavuz, evin yanındaki camiinin avlusunda tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan İsa ve Veysel Yavuz'un sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Ali ve Medine Yavuz’un cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.