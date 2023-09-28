Gaziantep'te Ali Yavuz isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü

Gaziantep'in Kanalıcı Mahallesi’nde, dün gece saatlerinde Ali Yavuz isimli erkek, henüz bilinmeyen nedenle boşanma aşamasında olduğu Medine Yavuz isimli kadını av tüfeği ile öldürdü. Ali Yavuz, Medine Yavuz'u öldürdükten gittiği cami avlusunda tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Kadın 28.09.2023 12:30 Giriş: 28.09.2023 12:30

Güncelleme: 28.09.2023 12:34 Kaynak: DHA

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