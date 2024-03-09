Gaziantep'te başhekim yardımcısı Feray Balkan, boşandığı erkek tarafından öldürüldü

Gaziantep'te, Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Feray Balkan, boşandığı astsubay Seçkin E. tarafından dün akşam saatlerinde annesinin evinin önünde tabancayla öldürüldü. Olay yerinden kaçan Seçkin E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olarak çalışan Feray Balkan isimli kadın, boşandığı erkek tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 sokakta bir apartmanın girişinde meydana geldi.

İddiaya göre, astsubay olan Seçkin E. (39) ve Feray Balkan (39) yaklaşık 1 yıl önce boşandı. Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, annesini ziyarete Adana’ya geldi.

BOŞANDIĞI ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Seçkin E, Feray Balkan’a annesinin evinin önünde tabancayla saldırıda bulundu. Balkan, ağır yaralanırken Seçkin E. olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Feray Balkan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seçkin E'yi yakalayarak gözaltına aldı.