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Gaziantep'te DBP'li ilçe başkanı gözaltına alındı

Gaziantep'te DBP İslahiye İlçe Başkanı Zeki Manaz Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Güncel
  • 12.12.2023 13:41
  • Giriş: 12.12.2023 13:41
  • Güncelleme: 12.12.2023 13:46
Kaynak: DHA
Gaziantep'te DBP'li ilçe başkanı gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA

Gaziantep'te Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) ilçe başkanlığını yapan Zeki Manaz, gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DBP İslahiye Başkanı Zeki Manaz'ı gözaltına aldı.

Manaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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