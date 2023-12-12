Gaziantep'te DBP'li ilçe başkanı gözaltına alındı
Gaziantep'te DBP İslahiye İlçe Başkanı Zeki Manaz Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Gaziantep'te Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) ilçe başkanlığını yapan Zeki Manaz, gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK'ye yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DBP İslahiye Başkanı Zeki Manaz'ı gözaltına aldı.
Manaz, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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