Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Allaben deresinde yenidoğan bir erkek bebeğin cansız bedeni bulundu
Kaynak: AA
Gaziantep'te derede bir bebeğe ait cansız beden bulundu.
Şehitkamil ilçesinde Çakmak Mahallesi'ndeki Allaben deresinde hareketsiz halde bebek gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, deredeki yenidoğan erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki Haber