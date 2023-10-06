Gaziantep'te freni patlayan kamyonun yaptığı kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi

Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, freni patlayan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Gaziantep'te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki 3 araca çarpması sonucu 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi. D-400 kara yolundaki trafik ışıklarında 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu önce ışıklarda duran 27 AHU 776 plakalı otomobile çarptı. Kamyon ardından, 27 MC 1015 plakalı minibüse ve 34 UZ 7893 plakalı otomobile çarptı.

İlk belirlemelere göre 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yol trafiğe kapatılırken, ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bilirkişi ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Vali Kemal Çeber, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D-400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.

Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki 3 araca çarptığını ifade eden Çeber, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.