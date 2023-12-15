Gaziantep'te intihar girişiminde bulunan lise öğrencisi ağır yaralandı

Gaziantep'te 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi, eğitim gördüğü okulun 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Gaziantep'te 11. sınıf öğrencisi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı eğitim gördüğü okulda 3. kattan aşağı düştü. İddiaya göre, 11. sınıf öğrencisi İ.İ. okulun laboratuvar dersinde pencereden kendini boşluğa bırakarak intihar girişiminde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ağır yaralanan liseli öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası okulda büyük korku ve panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.