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Gaziantep'te intihar girişiminde bulunan lise öğrencisi ağır yaralandı

Gaziantep'te 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi, eğitim gördüğü okulun 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Güncel
  • 15.12.2023 20:50
  • Giriş: 15.12.2023 20:50
  • Güncelleme: 15.12.2023 21:01
Kaynak: İHA
Gaziantep'te intihar girişiminde bulunan lise öğrencisi ağır yaralandı
İHA

Gaziantep'te 11. sınıf öğrencisi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı eğitim gördüğü okulda 3. kattan aşağı düştü. İddiaya göre, 11. sınıf öğrencisi İ.İ. okulun laboratuvar dersinde pencereden kendini boşluğa bırakarak intihar girişiminde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ağır yaralanan liseli öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Olay sonrası okulda büyük korku ve panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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