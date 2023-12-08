Gaziantep'te iş yeri sahibi bıçaklanarak öldürüldü

Gaziantep'te husumetli olduğu arkadaşı tarafından iş yerinin önünde bıçaklanan telefoncu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde telefoncu Kerim Serttaş isimli kişi dükkanının önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Seferpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerini açan telefoncu Kerim Serttaş, ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu söylenen arkadaşı Mustafa B. tartışmaya başladı. Mustafa B., Kerim Serttaş'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Serttaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serttaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.