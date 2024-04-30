Gaziantep'te minibüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Gaziantep’te şehirlerarası yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.
Kaynak: AA
Gaziantep'te yolcu minibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.
Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.