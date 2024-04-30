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Gaziantep'te minibüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Gaziantep’te şehirlerarası yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.

Güncel
  • 30.04.2024 09:57
  • Giriş: 30.04.2024 09:57
  • Güncelleme: 30.04.2024 10:02
Kaynak: AA
Gaziantep'te minibüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Fotoğraf: İHA

Gaziantep'te yolcu minibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi mevkisinde devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren ve askeri personel olduğu öğrenilen kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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