Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot hayatını kaybetti, 1 teknisyen yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam bir polis helikopterinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradığını duyurdu. Kazada Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk hayatını kaybetti, 1 teknisyen yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterin kaza kırıma uğradığını, 2 pilotun hayatını kaybettiğini ve teknisyenin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan kazada şehit olan polislerin isimleri de belli oldu. Buna göre kazada; pilot emniyet amiri Cemil Gülen ile sözleşmeli pilot Levent Öztürk yaşamını yitirdi.

Kaza dün gece saat 22.49 sıralarında meydana geldi. Gaziantep'e gitmek üzere Hatay'dan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kırıma uğradı.

Helikopter ile en son temas edilen bölgeye arama-kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıma uğrayan helikoptere ulaşan ekipler, 2 pilotun hayatını kaybettiğini belirledi. Pilotların naaşı olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralı olarak ulaşılan helikopter teknisyeni ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

PİLOTLARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Vali Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, şehit Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve şehit Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk için taziye mesajı yayınladı.

Ayyıldız taziye mesajında "03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Kazayla ilgili resmi açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiğini olduğunu, 1 teknisyenin de yaralandığını belirten Yerlikaya, baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır.

En son dün saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır.

Kahraman pilotlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum."

Helikopterin düşüş nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

"Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah’tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum"

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

"Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı teknisyenimize acil şifalar diliyorum. Şehit pilotlarımızın ailelerinin, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin makamı âli olsun."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN:

"Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleşen, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 2 kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet; ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polisimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR:

"Gaziantep’e gitmek üzere Hatay’dan havalanan polis helikopterinin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."