Gaziantep'te silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te husumetli olduğu şahsın silahlı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Gaziantep'te silahlı saldırı sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Şehitkamil ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen şüpheli, aralarında husumet olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Zeynel Uğurel'e tabancayla ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğurel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.