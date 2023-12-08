Gaziantep'te sis etkili oldu, minibüs vince çarptı: 9 yaralı

Gaziantep'te yolcu minibüsü ile vincin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep'te etkili olan sis trafik kazasına sebep oldu.

Yolcu minibüsünün kontrolsüz dönüş yapan vince çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, yoğun sisin etkili olduğu Gaziantep-Nizip karayolu D-400 karayolunda meydana geldi.

İddiaya göre, Gaziantep-Nizip arası yolcu taşımacılığı yapan Erol D. kontrolündeki 27 ASH 050 plakalı minibüsü, kontrolsüz dönüş yapan Cengiz G. idaresindeki 27 AC 209 plakalı vince çarptı

Meydana gelen feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 9 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.