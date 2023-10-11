Gaziantep'teki hastanede şüpheli paket hasta yakınına ait çıktı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis kapısına bırakılan şüpheli çantanın hasta yakınına ait olduğu tespit edildi.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ninacil servisinin önüne bırakılan şüpheli paket hasta yakınına ait çıktı.

Kentte bulunan Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servis kapısına bırakılan şüpheli bir çanta bomba paniğine neden oldu.

Hastanenin güvenlik görevlileri acil servisi boşaltarak bomba imha ekiplerine haber verdi. Hastanenin güvenlik kameralarından şahıs tespit edildi.

Hastanenin güvenlik kameraları inceleyen yetkililer çantanın bir hasta yakınına ait olduğunu tespit ederek çantayı sahibine ulaştırdı.