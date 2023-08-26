Gaziantep'teki otel yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Gaziantep'te tadilat halindeki 17 katlı otelin üst katlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı oteldeki soğutma çalışmaları devam ederken otelin yanında bulunan petrol istasyonunda da tedbir amaçlı önlem alındı.

Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 17 katlı otelde yangın çıktı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve yıllardır tadilat halinde olan 17 katlı otelde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede otelin üst katlarını tamamen sardı. Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, 15 itfaiye aracı ve 45 itfaiye personelinin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı oteldeki soğutma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.



PETROL İSTASYONUNDA ÖNLEM ALINDI

Öte yandan yangının sıçrama ihtimaline karşı otelin hemen yanında bulunan petrol istasyonunda itfaiye ekiplerince önlem alındı. Ekiplerin petrol istasyonunda tedbir amaçlı bekleyişi devam ediyor.