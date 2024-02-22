Gaziantep’te inşaat iskelesi çöktü: 1 işçi öldü, 2 yaralı

Gaziantep'te öğle saatlerinde bir inşaatta işçilerin dış cephe çalışması yaptığı sırada ahşap iskele çöktü. Çökme sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden yabancı uyruklu Musab Muhammed yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te bir inşaatta ahşap iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir rezidans inşaatında işçiler dış cephe çalışması yaparken üzerinde bulundukları ahşap iskele çöktü. İskelenin çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çöken iskeleden düşerek yaralanan işçileri ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Durumu ağır olan ve Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu Musab Muhammed (28) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer işçilerin tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.