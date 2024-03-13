Gazi’de katledilenler anıldı

Haber Merkezi

İstanbul Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995’te katledilen 22 kişi düzenlenen törenle anıldı. 12 Mart Platformu’nun çağrısıyla yapılan anmaya Gazi ve Ümraniye katliamlarında hayatlarını kaybedenlerin yakınları, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı. Evrensel’de yer alan habere göre katliamın 29’uncu yılında yüzlerce kişi sabah saatlerinde Gazi Cemevi önünde toplandı. “Gazi’den Ümraniye’ye adalet istiyoruz” pankartı açanlar katliamın yaşandığı eski postaneye yürüdü. Hayatını kaybedenleri fotoğrafları da taşındı.

Yürüyüş sırasında “Gazi’yi unutma, unutturma”, “Gazi’nin hesabı sorulacak”, “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “Katiller halka hesap verecek” sloganları atıldı. Katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri okunarak “Yaşıyor” denildi. Eski postane önünde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saldırıların yaşandığı noktalara kırmızı karanfiller bırakıldı. Ortak açıklamayı, hayatını kaybeden Dilek Şimşek’in kardeşi Erkan Şimşek okudu. Şimşek, “Gazi halkı provokasyonu yapanı da yaptıranı da nedenini de biliyordu. Amaç Gazi’de devrimci muhalefeti sindirmek ve tüm devrimci, demokrat halka gözdağı vermekti. Saldırı Alevi’si, Sünni’siyle tüm halkaydı” dedi. 6 Şubat depremleri de unutulmadı. Yürüyüş boyunca, depremden etkilenen illerin isimleri okundu, “burada” denildi. “Deprem öldürmez, ihmal öldürür” sloganı atıldı.