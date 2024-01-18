Gaziosmanpaşa'da inşaat temelinde toprak kayması: İki bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temelinde hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, 2 bina tahliye edildi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da saat 20.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi'nde inşaatın temelinde hafriyat alındığı sırada toprak kayması meydana geldi.
Karadeniz Mahallesi 1149. Sokak'ta, iddiaya göre, inşaatın temelinde hafriyat alındığı sırada toprak kayması meydana geldi.
Bunun üzerine inşaatın yanında bulunan iki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokağa giriş çıkışlar kapatıldı.
Binalardaki risk durumunun yapı denetim ekiplerinin çalışmalarından sonra belirleneceği öğrenildi.