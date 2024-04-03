Gaziosmanpaşa'da yeniden sayım: "Sonucun değişmeyeceği aşikar!"

AKP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayılması kararlaştırılan Gaziosmanpaşa'da CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe önde. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Gaziosmanpaşa’da sayılan sandık sayısı 301 oldu, Hakan Bahçetepe Başkanımız toplamda 945 oyla önde. 301 sandıkta oy değişimi -20 Seçim sonucunun değişmeyeceği aşikar! Hakan Bahçetepe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanıdır!" dedi.

Gaziosmanpaşa'da CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe 107 bin 636 oyla seçimi kazanırken 106 bin 757 oy alan AKP'li Hasan Tahsin Usta ikinci olmuştu. AKP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, süreçle ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor.

Çelik'in açıklamasına göre 301 sandık açılırken oy farkı CHP lehine artıyor.

Çelik, şu açıklamayı yaptı: "Gaziosmanpaşa’da sayılan sandık sayısı 301 oldu, Hakan Bahçetepe Başkanımız toplamda 945 oyla önde. 301 sandıkta oy değişimi -20 Seçim sonucunun değişmeyeceği aşikar! Hakan Bahçetepe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanıdır!"