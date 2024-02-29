Gazze'de acil ateşkes için New York'ta 24 saatlik miting

New York'ta Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamını sonlandırması ve acil ateşkes yapılması için 24 saatlik kesintisiz eylem başlattı.

New York'ta Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamını sonlandırması ve acil ateşkes yapılması için 24 saatlik kesintisiz eylem başlattı.

New York Belediye binasının bahçesinde toplanan ABD'li aktivistler, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 24 saat sürecek mitingde konuşmacılar, ABD'yi İsrail'i desteklemekten vazgeçmeye çağırırken, New York Belediye Başkanı Eric Adams ve şehir meclis üyelerine sesini duyurmaya çalıştı.

New York'ta yaşayan bazı Yahudi asıllı Amerikalılar ise İsrail'in Gazze'de "soykırım" yaptığını, vergileriyle bunu desteklemek istemediklerini yüksek sesle dile getirdi.

Gazze'de hayatını kaybeden on binlerce sivilin isimlerinin yazılı olduğu dev afişi belediye binasının önündeki kaldırıma seren aktivistler, "Özgür Filistin", "Ateşkes, hemen şimdi", "Vergilerimizi İsrail'e gönderme", "Soykırımı destekleme" şeklinde sloganlar attı.