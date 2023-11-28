Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı: Rehine takasına devam ediliyor

İsrail ile Hamas arasındaki 4 günlük ateşkesin iki gün uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı. İsrail, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin isim listesini aldığını duyurdu.

İsrail'İin Gazze'ye yönelik saldırılarında Hamas ile çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" son gününde ateşkesin uzatılması konusunda anlaşma sağlandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

11 İSRAİLLİ REHİNE İLE 33 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

11 rehine Hamas tarafından Kızıl Haç'a teslim edildi. İsrail ordusu teslim edilen İsrailli rehinelerin ülkelerine ulaştığı bilgisini paylaştı.

Katar Dışişleri de Hamas'ın bıraktığı rehinelerin 3'ünün Fransız, 2'sinin Alman, 6'sının da Arjantinli olduğunu açıkladı.

Gece saatlerinde ise 11 İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin 30'unun 18 yaş altı çocuk, 3'ünün de kadın olduğu belirtildi.

BUGÜN 10 KİŞİ SERBEST BIRAKILACAK

İsrail, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin isim listesini aldığını duyurdu.

İsrail'in Maarif ve Haaretz gazetelerinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze'den bugün salıverilmesi planlanan İsraillilerin isim listesini aldıklarını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.

Haaretz'in haberinde İsrail'e ulaşan listedeki bugün serbest bırakılacak İsraillilerin 10 kişiden oluştuğu belirtildi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

İki gün içerisinde toplam 20 İsrailli esire karşılık 60 Filistinli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'de 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 241 Filistinli hayatını kaybetti.