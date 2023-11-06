Gazze'de ateşkes çağrılarını reddeden Keir Starmer, İşçi Partisi'nde istifalara neden oldu

Burnley Belediyesi Meclisi Başkanı ve 10 belediye meclis üyesi İşçi Partisi'nden istifa etti. İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Gazze'de acil ateşkes çağrılarını reddetmesi gerekçe olarak gösterildi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Gazze'de acil ateşkes çağrılarını ısrarla reddetmesi üzerine 11 belediye meclisi üyesi partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ana muhalefet liderinin, Gazze'de ateşkes çağrılarını defalarca reddetmesinin ardından Burnley Belediyesi Meclisi Başkanı ve 10 belediye meclis üyesi, yaptıkları yazılı açıklamada, İşçi Partisi'nden istifa ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Keir Starmer ve yönetimin endişelerimize kulak vermediği ya da vermeyeceği veya toplumlarımızdaki duyguları kabul etmediği açıkça ortaya çıkmıştır" ifadesine yer verildi. ​​​​​​​

ATEŞKES ÇAĞRILARINI REDDETTİ

İşçi Partisi lideri Starmer, İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkı olduğunu öne sürerken Gazze'de çatışmalara "insani aralar" verilmesini destekliyor ancak ateşkes çağrılarını ısrarla reddediyor.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne bağlı 150'den fazla belediye meclisi üyesi, 25 Ekim'de yaptıkları açıklamada, başta parti lideri Starmer olmak üzere parti yöneticilerinden Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapması talebinde bulunmuştu.