Gazze'de ateşkes sona erdi, İsrail saldırılara başladı: 109 Filistinli öldürüldü!

Gazze'de 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail'in saldırıları başladı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail’in abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 109’a yükseldiğini duyurdu. İsrail, Gazze'nin güneyine kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus’u savaş alanı ilan etti ve havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu.

İsrail ve Hamas'ın arasındaki geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasının süresi, Türkiye saatiyle bu sabah 08.00'de doldu.

Taraflardan ve arabulucu ülkelerden geçici ateşkesin uzatılmasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. ABD basınına açıklama yapan Mısırlı yetkililer, ateşkesin bir gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze Şeridi’nden atılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. İsrail medyası, İsrail'in güneyinde ikinci kez roket uyarı sirenlerinin çaldığını aktarırken, Hamas'a yakın basına yansıyan haberlerde ise Gazze Şeridi'nin kuzeyinde patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtildi.

ATEŞKESİN ARDINDAN ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİ SAYISI 109'A YÜKSELDİ

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, "insani ara"nın bitmesinin ardından İsrail’in abluka altındaki bölgeye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 109’a yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in ablukasının sürdüğü Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye yönelik bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 109’a yükseldiğini ve yüzlerce yaralı olduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun Refah kentindeki bir binaya düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

HAN YUNUS 'SAVAŞ ALANI' İLAN EDİLDİ!

İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi’nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus’u savaş alanı ilan etti.

İsrail ordusu, "insani aranın" bitmesiyle yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi.

İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulundu.

Broşürlerde, "El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in boşaltılmasını istediği Huzaa ve Absan, Han Yunus'un doğusunda İsrail sınırı yakınlarında, El Karara ise Selahaddin Caddesi yakınında yer alıyor.

İsrail ordusu, ayrıca, 1,7 milyon kişinin göçe zorlandığı bölgeye yeniden başlayan saldırıları sırasında Filistinlilerin sığınabileceğini iddia ettiği yerleri göstermek için tüm Gazze Şeridi'nin 2 bin 300'den fazla bloğa bölündüğü bir harita yayımladı.

İsrail ordusunun ablukayı sıkılaştırdığı ve bir bölümünü işgal ettiği Gazze Şeridi, 365 kilometrekare alanda 2,3 milyon insanın yaşamasıyla kilometrekare başına nüfus yoğunluğunda dünyanın en yüksek üçüncü bölgesi olarak gösteriliyor.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE ŞERİDİ'NDEN ATILAN ROKET İMHA EDİLDİ



Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırında bulunan yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve Gazze’den fırlatılan bir roketin havada imha edildiği bildirildi.

İsrail kamu yayıncısı Kan, bunun 24 Kasım'da İsrail ve Hamas arsında başlayan geçici ateşkesten bu yana ülkede duyulan ilk uyarı sirenleri olduğunu aktardı. Filistinli taraflardan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinliler, kentinin orta kesimindeki bölgelere göç etmeye başladı.

'GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE SİLAH VE PATLAMA SESLERİ DUYULDU'



Hamas'a yakın basın kuruluşları da sabah saatlerinde, İsrail'in sivillerden tahliye etmesini istediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde patlama ve silah sesleri duyulduğunu aktardı.

Şebab haber ajansı, patlama ve silah seslerinin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde duyulabildiğini bildirirken, Hamas'a yakın medyaya yansıyan diğer haberlerde, Gazze'nin üzerinde insansız hava araçları (İHA) ile diğer askeri hava araçlarının uçtuğu bilgisi verildi.

7 GÜNDE 81 İSRAİLLİ VE 240 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. İsrail ile Hamas arasında varılan rehine takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli rehine, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, 30 Kasım’da tarih belirtmeden “insani aranın” uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.