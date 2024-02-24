Gazze'de can kaybı 29 bin 606'ya yükseldi

İsrail'in 141 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 606'ya yükseldi. Gazze'de son 24 saatte 92 kişi öldürüldü, 123 kişi yaralandı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı, son 24 saatte 92 artarak 29 bin 606'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 141 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in son 24 saatte 92 Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29 bin 606'ya yükseldiği aktarıldı.

ENKAZ ALTINDAKİ CESETLERE ULAŞILAMIYOR

Son saldırılarda 123 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısının ise 69 bin 737'ye çıktığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

GIDA VE İLAÇ YOKLUĞU 700 BİN FİLİSTİNLİNİN HAYATINI TEHDİT EDİYOR

Gazze Şeridi’ndeki kuzey bölgelerine gıda ve ilaç girişini engellemesinin bölgedeki 700 binden fazla Filistinlinin yaşamını tehdit ediyor.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İşgal devletinin (İsrail), Gazze kenti ve kuzey bölgesinde kuşatma altındaki bölgelere temel gıda yardımlarının ve tıbbi tedavi malzemelerinin girişini engellemeye devam etmesi, her an 700 binden fazla Filistinlini hayatını tehdit ediyor” denildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırısının 140’ıncı gününe girdiğine işaret edilen açıklamada, “Gazze'de kalan canları kurtarmak için hiçbir vicdan harekete geçmiyor. Ama Gazze’dekiler, hala dünyada iniltilerini dinleyecek birini bulacakları umuduyla yaşıyor” ifadelerine yer verildi.