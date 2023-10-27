Gazze'de iletişim tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenlerken Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

SU KRİZİ YAŞANIYOR

İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulması sonucu kentte su krizi yaşanıyor. Gazze'nin Deyr Belah kentinde bulunan bir su deposu, Filistinlilerin su ihtiyacını karşılamak için her gün 2 saatliğine kapılarını açacağını duyurdu. Bunun üzerine Filistinliler, su bidonlarıyla depoya akın etti.