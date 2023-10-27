Gazze'den Tel Aviv'e roket saldırısı: 3 kişi yaralandı, bir bina tahliye edildi

İsrail ablukası altındaki Gazze'den Tel Aviv'e düzenlenen roket saldırısında 3 kişi yaralandı. Saldırı sonucu binadaki 2 dairede hasar meydana gelirken, binanın tahliye edildiği öğrenildi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir apartmana ve bir parka roket saldırısı düzenlendi. Binaya roket isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in güneyindeki bir yerleşim bölgesine roketli saldırı düzenlendi.

İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Saldırı sonucu binadaki 2 dairede hasar meydana gelirken, binanın tahliye edildiği öğrenildi.

Kentte ayrıca bir parkta bulunan yürüyüş yoluna da roket düştü. Saldırıda can kaybı bildirilmezken yolda küçük çaplı hasar meydana geldiği görüldü.

Saldırıları üstlenen Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Al Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, yarım saatten kısa bir süre içinde Tel Aviv’de 2 noktaya saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Olay yerine gelen Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, halka bölgeden uzak durma çağrısında bulundu.

İSRAİL-GAZZE ARASINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde gıda ve içme suyu konusunda ciddi kriz yaşanırken halk temiz olmayan suları tüketmek zorunda kalıyor.

İsrail'in ayrıca hastaneleri hedef alması ve kısıtlamaları dolayısıyla da hastanelerin önemli bir kısmı hizmet dışı kalırken, geriye kalan diğer hastanelerde hastalara ve yaralılara sağlık hizmeti vermek için gerekli ilaç ve tıbbi ekipman krizi yaşanıyor.