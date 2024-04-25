Gazze halkı artan salgın hastalık riskiyle karşı karşıya
Birleşmiş Milletler, İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze’de salgın hastalık riskinin yüksek olduğu, ishal ve hepatit A salgınlarında endişe verici artış yaşandığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze’deki Filistinlilerin artan salgın hastalık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu açıkladı.
UNRWA’nın X sosyal medya hesabından İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze’de yol açtığı insanlık felaketine ilişkin açıklamada yapıldı.
"Gazze’de açlık, hastalık ve ölüm halkın peşini bırakmıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail’in saldırılarından kaçan 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki derme çatma barınakların arasında çöplerin biriktiği vurgulandı.
Açıklamada, salgın hastalık riskinin yüksek olduğu, ishal ve hepatit A salgınlarında endişe verici artış yaşandığına dikkat çekildi.