Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim'den bu yana günde en az 151 kadın ve çocuk öldürüldü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 13 bin 230 çocuk ve 8 bin 860 kadını öldürdü. İsrail, saldırılarında 70 bin ton patlayıcı kullandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde günde 151'den fazla kadın ve çocuğu öldürdü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 2 bin 627 katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 146 gündür düzenlenen saldırılarda 13 bin 230 çocuk ve 8 bin 860 kadının öldürüldüğü kaydedildi.

Buna göre saldırıların başladığı günden bu yana İsrail'in Gazze'de günde 151'den fazla kadın ve çocuğu öldürdüğü ifade edildi.

En-Nusayrat Mülteci Kampına düzenlenen saldırıda çok sayıda bina yıkıldı veya ağır hasar gördü / AA

7 BİN KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin kişinin halen enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken, hastanelere getirilen ölü sayısının 30 bin 139, yaralı sayısının ise 71 bin 217 olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 70 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.

Sağlık sektörünü de hedef alan İsrail'in, Gazze'de 340 sağlık çalışanı ve 47 sivil savunma görevlisini öldürdüğü aktarıldı.

Gazze'de 132 gazetecinin İsrail saldırılarında öldürüldüğüne dikkati çekildi.

Gazzeli çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya / AA

10 BİN KANSER HASTASI ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

Hayati tehlikesi bulunan ve Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu aktarıldı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 700 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadının, ilaç eksikliği nedeniyle de kronik hastalığı bulunan 350 bin kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun, 160 hükümet tesisi ile 100 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 305 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 211'ini tümüyle yıktığı 281 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu bildirildi.

Gazze'de İsrail'in 154 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 124 ambulansı da kullanılmaz hale getirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı aktarıldı.

Filistinliler, ulaştırılan yardımlardan alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor / AA

İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması" yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardım miktarının ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.