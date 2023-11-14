Gazze ve Filistin kelimesini kullanan imam, Mekke'de gözaltına alındı

Umre ziyareti yapmak için Mekke'ye giden İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi İmamı Mustafa Efe, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram bölgesinde gözaltına alındı. Efe'nin paylaştığı video ve fotoğrafta ayaklarından kelepçelendiği görüldü.

Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi İmamı Mustafa Efe, Mekke'de "Gazze, Filistin" kelimelerini kullandığı için ayaklarından kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi.

Umre ziyareti yapmak için Mekke'ye giden İstanbul Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi İmamı Mustafa Efe, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram bölgesinde gözaltına alındı. Efe'nin paylaştığı video ve fotoğrafta ayaklarından kelepçelendiği görüldü.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan kısa bir video yayınlayan Efe şunları söyledi: "Şu an Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediğimiz için gözaltındayız."