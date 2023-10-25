Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail'e günlük maliyeti 246 milyon dolar

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail'e günlük maliyetinin 246 milyon dolar olduğunu belirtti. Smotrich, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalara nedeniyle yıllık bütçede değişikliğe gidileceğini söyledi.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıların İsrail'e doğrudan maliyetinin günlük 1 milyar şekel (yaklaşık 246 milyon dolar) olduğunu açıkladı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ordu radyosuna açıklamalarda bulundu. Smotrich, 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar sebebiyle yıllık bütçede değişikliğe gidileceğini söyledi.

Smotrich, "Ülkenin bu seneki bütçesi, artık geçerli değil. İsrail'deki gelişmeler doğrultusunda değiştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların İsrail'e doğrudan maliyetinin günlük 1 milyar şekel olduğunu kaydeden Smotrich, dolaylı maliyeti konusunda "net bir değerlendirme olmadığını" ifade etti.

İsrail Maliye Bakanı, "Yedek askeri güçlerin kitlesel hareketliliği ve Filistin'den büyük ölçüde roket saldırısı yapılmasıyla ekonominin kısmen felç olan etkisi üzerindeki maliyetine ilişkin henüz değerlendirmemiz yok" dedi.

İsrail'de 2023 için 484 milyar şekel (132 milyar dolar) kabul edilen yıllık bütçenin, 2024'te ise 514 milyar şekel (140 milyar dolar) olması öngörülmüştü.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100’ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 42 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.