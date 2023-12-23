Gazze’de herkes aç

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İsrail’in abluka altına aldığı Gazze Şeridi’nde sivilleri katlederken yardım ve gıda kıtlığı felakete düzeyine ulaşıyor. İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze’nin yüzde 25’inin aşırı açlık çektiğini açıkladı.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ise WFP’nin paylaştığı verilerin gerçeği yansıtmadığını, Gazze halkının yaklaşık yüzde 25'inin değil, yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiğini bildirdi. Gazze'ye giren yardımları denetleyen İsrail ordu yetkilisi Albay Moshe Tetro ise “Gazze Şeridi’nde gıda stokunun yeterli olduğunu” savundu. Tetro, İsrail'in "Gazze'ye gönderilen yardım kapasitesini" artırabileceğini ancak "asıl zorluğun uluslararası yardım kuruluşlarının buna erişimi" olduğunu savundu.