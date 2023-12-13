Gazze’de kıyamet benzeri bir yıkım var

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri bakanları, 14-15 Aralık’ta yapılacak kritik liderler zirvesi öncesi Brüksel’de toplanarak Gazze, Ukrayna, Kafkasya ve genişleme dosyaları üzerinde uzlaşma aradı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları durmazken AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Filistin topraklarındaki yıkımın İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın yaşadığı yıkımdan daha büyük olduğunu belirtti.

“Gazze’de sivil halk için kıyamet benzeri ‘apokaliptik’ bir durum var” diyen Borrell, “Batı Şeria’da aşırı dinci Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına uyguladığı şiddetten ve yeni yapılaşma girişimlerinden de haberdarız” diye konuştu. Voa News’teki habere göre Ortadoğu krizine getirilecek çözüm konusunda, İspanya ve İrlanda gibi Filistin halkının acılarına göz yumulmamasını” savunan ülkelerle, koşulsuz İsrail’i destekleyen Almanya ve Avusturya arasındaki görüş ayrılıkları da giderilemedi.