Gazze’de ölen 7 yardım çalışanının kimlikleri açıklandı

Gazze’de ölen 7 yardım çalışanının kimlikleri açıklandı. World Central Kitchen tarafından yapılan açıklamada, Gazze’ye gönderilen 100 tondan fazla insani gıda yardımının gemiden depolara indirildiği sırada konvoya saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.

Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye gemiyle gıda taşıyan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen (WCK) Gazze’de öldürülen aralarında 3 İngiliz ve ABD-Kanada çifte vatandaşının da olduğu 7 çalışanının kimliklerini açıkladı.

WCK dün yaptığı açıklamada, 7 çalışanının Gazze’ye gönderilen 100 tondan fazla insani gıda yardımını gemiden depolara indirdiği sırada konvoya düzenlenen saldırı ile öldüğünü duyurmuştu.

Yapılan açıklamada öldürülen 7 çalışanının kimlikleri Jacob Flickinger, John Chapman, James Henderson, James Kirby, Lalzawmi (Zomi) Frankcom, Damian Sobol ve Saifeddin Issam Ayad Abutaha olarak açıklandı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak 3 İngiliz vatandaşının öldürülmesiyle ilgili, “Tüm düşüncelerimiz, aralarında üç İngiliz yardım görevlisinin de bulunduğu bu şok edici saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. İsrail bu trajik olayın nasıl meydana geldiğini açıklamalı ve yardım çalışanlarını korumak ve Gazze'deki hayati insani yardım operasyonlarını kolaylaştırmak için derhal adım atmalıdır” dedi.

“KARMAŞIK SAVAŞ KOŞULLARINDA YAPILAN BİR HATAYDI”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Başkanı Herzi Halevi saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, olayı yapılan bir ‘hata’ olarak değerlendirerek, “Çok açık olmak istiyorum; hava saldırısı WCK yardım çalışanlarına zarar verme niyetiyle gerçekleştirilmedi. Bu, geceleri çok karmaşık koşullardaki bir savaş sırasında yapılan bir hataydı. Böyle bir şey olmamalıydı” dedi.