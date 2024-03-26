Gazze’de uçaklardan atılan yardım paketleri nedeniyle 18 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'de havadan atılan yardım paketleri Filistinlileri öldürüyor. Uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Gazzelilerin 12'si boğularak, 6'sı ise yaşanan izdiham sonucu öldü.

Hamas, Gazze’ye havadan bırakılan yardımların bazılarının denize düştüğü yardımlara ulaşmak isteyen 12 Filistinlinin boğularak hayatını kaybettiği, 6 Filistinlinin ise farklı noktalarda çıkan izdiham sonucu yaşamını yitirdiği açıkladı.

Gazze'ye havadan yardım gönderen tüm ülkelerin daha önce de uyarıldığı ancak durumun tekrarlandığı belirtildi. Bölgeye havadan yardım operasyonlarının durdurulması istendi.

KARA GEÇİŞLERİNİN AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Hamas yardımlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yanlış, yersiz ve faydasız üsluptaki havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, 6 aydan beri aralıksız akut gıda kıtlığı ve açlık çeken Filistin halkına insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal ve hızla açılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası kınama ve karar tasarılarını hiçe sayarak sınır kapılarını ve geçiş noktalarını kapalı tutması, sivilleri zorla aç bırakarak öldürmesi, abluka, soykırım ve etnik temizlik suçlarını işlemeye devam etmesi kınandı.