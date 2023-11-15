Gazzeli hastalar ve refakatçilerini taşıyan uçaklar Türkiye'ye geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı. Bakan'ın açıklamasından birkaç saat sonra Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nden Refah Sınırı Kapısı üzerinden Mısır’a geçen 26 hasta ve 13 refakatçiyi Türkiye’ye götürme çabası içinde olduklarını belirtti.

Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı. Koca ayrıca, "(Türkiye’ye Gazze’den sevk edilecek hastalar) İlk defa Gazzeli olup Mısır’dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak" dedi.

HASTALARI TAŞIYAN UÇAK YOLA ÇIKTI

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde kanser tedavisine devam edemeyen hastaları Türkiye’ye getirecek uçak, Mısır'ın El Ariş Havalimanı’ndan havalandı. Hastalar, sağlık kontrollerinin ardından uçağa bindirilmesinin ardından Türkiye’ye doğru yola çıktı. Hastaların, Ankara'daki Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi edilecekleri öğrenildi.

Bakan'ın açıklamasından birkaç saat sonra Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.