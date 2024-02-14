Gazzeli hastaları taşıyan askeri uçak Ankara'ya hareket etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in saldırıları nedeniyle 49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere 155 kişinin Gazze'den Türkiye'ye gelmek için yola çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye gelecek hastaların yola çıktığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Gazze'den gelecek olan hastalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklaamda, 49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere 155 kişinin Gazze'den Türkiye'ye gelmek için yola çıktığını duyurdu.

Koca'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş'ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük."

49’u hasta, 106’sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş’ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük. pic.twitter.com/8RVEAr0iwY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2024

Kayseri’den sabah kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait askeri uçakla Gazzelilere yardım için 1,5 ton sağlık malzemesi gönderilmişti.

Dönüşte hastalara refakat etmeleri için uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 12 sağlık çalışanı da aynı uçakta El-Ariş'e gitmişti.