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Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren arıza yaptı

Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu seferler Florya-Halkalı arasında tek şeritten sağlanıyor.

Güncel
  • 07.11.2023 17:47
  • Giriş: 07.11.2023 17:47
  • Güncelleme: 07.11.2023 17:49
Kaynak: İHA
Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren arıza yaptı
Fotoğraf: İHA

Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren, Mustafa Kemal durağında arıza yaptı.

Arıza sonucu yolcular başka trene aktarıldı. Florya-Halkalı arasında seferler tek şeritten sağlanıyor. Yaklaşık iki saatin ardından arıza yapan tren Halkalı istasyonuna çekildi. İstasyonda arıza giderme çalışmaları devam ediyor.

Marmaray'ın, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Florya arasında tek yol işletmeciliği yapılmaktadır. Trenlerimizde gecikmeler yaşanabileceğini bildirir, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.

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