Gebze’de sanayi tüpü patladı: Ölü ve yaralılar var

Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesindeki bir fabrikada sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kocaeli Valiliği’nin açıklamasına göre Gebze’nin Pelitli mevkisindeki bir fabrikada sanayi tüpü patladı.

Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır."