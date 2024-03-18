Gebze’de sanayi tüpü patladı: Ölü ve yaralılar var
Kocaeli Valiliği, Gebze ilçesindeki bir fabrikada sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kocaeli Valiliği’nin açıklamasına göre Gebze’nin Pelitli mevkisindeki bir fabrikada sanayi tüpü patladı.
Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır."
GEBZE / Pelitli ’de Meydana Gelen Sanayi Tüpü Patlaması İle İlgili Basın Açıklaması@SeddarYavuz @TC_icisleri— TC Kocaeli Valiliği (@kocaelivaliligi) March 18, 2024
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