Geceyi hastanede geçirdi: Beşiktaş’tan Aboubakar'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı. Açıklamada Kamerunlu oyuncunun geceyi hastanede geçirdiği belirtilirken, tanı ve tedavi sürecinin devam ettiği ifade edildi.

Süper Lig’in 10. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, golcü oyuncusu Vincent Aboubakar’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Aboubakar'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde geçirdiği belirtildi.

31 yaşındaki Kamerunlu santraforun tanı ve tedavi sürecinin ise devam etttiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Vincent Aboubakar’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde geçirmiştir.… pic.twitter.com/LKnYthvdaD — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 29, 2023

"Futbol A Takımımızın 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti olan futbolcumuz Vincent Aboubakar, geceyi Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde geçirmiştir. Aboubakar’ın tanı ve tedavi süreci devam etmektedir."