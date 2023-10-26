Geçici olarak durdurulmuştu, komisyon geri adım attı: Kanadalılar, Hindistan vizesi alabilecek

Kanada’daki Hindistan Yüksek Komisyonu, iki ülke arasındaki diplomatik gerginlik sonrasında askıya alınan vize hizmetlerine devam kararı aldı.

Kanada'da bulunan Hindistan Yüksek Komisyonu, Kanadalılara yönelik vize hizmeti vermeye başladı.

İki ülke arasında "Hindistan asıllı Sikh lider Hardeep Singh Nijjar’ın Haziran ayında öldürülmesi" süreci ile başlayan gerginlik sonrası geçici olarak durdurulan vize hizmeti yeniden uygulanmaya başladı.

Ottowa merkezli Hindistan Yüksek Komisyonu, Kanadalılara geçici olarak durdurduğu vize hizmetine bugünden ( 26 Ekim Perşembe) itibaren devam etme kararı aldığını açıkladı.

Yetkililer, diplomatik misyonluklardaki güvenlik durumunu gözden geçirdiklerini ve giriş, iş, tıbbi ve konferans vizelerini vermeye devam edeceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan asıllı Sikh lider Hardeep Singh Nijjar’ın Haziran ayında öldürülmesine Hindistan hükümetinin dahil olduğuna dair ‘güvenilir iddialar’ olduğunu açıklamış, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joy ise olayla ilgili üst düzey bir Hintli diplomatın Kanada'dan sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

Hindistan, Sikh liderin bir terörsit olduğunu vurgulayarak karşılık olarak, üst düzey Kanadalı bir diplomatı sınır dışı ettiğini belirtip Kanadalılara verilen vize hizmetini askıya aldığını açıklamıştı.